Steph collaborated with the Bruce Lee Foundation to wear these kicks tonight vs. the Hawks and show solidarity with the Asian community 👏



He will auction the shoes to benefit victims of the senseless shootings in Atlanta earlier this year. pic.twitter.com/QLNyoYP52z — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 4, 2021

勇士當家球星柯瑞決定結合李小龍基金會，共同推出一款訂製球鞋，5日也特別穿上這款新戰靴面對老鷹，這雙球鞋將於未來幾周內拿出來義賣，所得將全數捐贈上個月亞特蘭大槍擊案中的8個受害亞裔家庭，柯瑞也成NBA為數不多願意出面替亞裔族群喊聲的球星之一。

上個月爆發的亞特蘭大槍擊案，8人不幸身亡，其中6人是亞裔女性，柯瑞決定跟李小龍基金會合作推出這款訂製球鞋，鞋子側面除了有李小龍與他的家族相片，更寫著李小龍最愛的名言，「在天堂之下，所有人都屬於同一個家庭！」

「對於我們國家不斷發生暴力事件感覺厭惡、恐懼與憤怒，」柯瑞受訪時表示，「在我們經歷過去一年的事件之後，更不用提在我們國家歷史當中，人們仍在努力避免不必要的悲劇，且必須擔心自己的生命安危，我們必須做得更好。」

「李小龍督促自己成為比他自己想像更偉大的人，且用這樣方式影響世人，」柯瑞說，「我希望能用這種方式跟李小龍與他的影響力致敬，但我也希望大家團結一致，無論你來自哪裡，我們還需做很多事情，傳播愛與快樂，且保持積極樂觀。」

(中時 )