林男、江男策畫盜採珍貴林木，透過陳男找到3名逃逸外籍移工，在2019年2月間到梨山地區國有林地盜伐台灣扁柏樹瘤，因形跡可疑被線上執勤警員及林務員巡山發現通報查獲。林男否認盜木，但稱知外勞上山鋸木，身上散發木頭味。一審分別判林男、江男及陳男等人徒刑1年10月、罰金137萬元，2年4月、罰金37萬元及徒刑3月，仍可上訴。

起訴書指出，42歲林男、52歲林男為盜伐珍貴木材，透過陳男的女友轉介胡姓等3名逃逸外籍移工。林男在2019年2月間開車在胡男等人到梨山地區的國有林地，由胡男等人以鏈鋸盜伐台灣扁柏樹瘤。

胡男等人在山上停留6日後，林男及江男各開車上山接運下山，途中因形跡可疑遭線上執勤警員及林務員巡山發現通報，行經中橫便道管制人員攔查，林男見狀棄車逃逸、江男開車調頭朝合歡山方向逃逸，胡男等3人被逮，並起獲台灣扁柏樹瘤15塊及一批，警方並持檢方核發的搜索票拘提江男。

林男在2015年因違反森林法案件被判決有罪確定，林男否認盜木，但稱知胡男等3人上山鋸木，因為他們身上散發木頭味；林的辯護人辯稱他所竊取的林木為珍貴木。江男在偵查時坦承犯案，但在法院審理時完全撇清。

法官不採信兩人說法，認為兩人犯後態度不佳，所查扣15塊台灣扁柏樹瘤價值為12萬4920元，依《森林法》規定，併科贓額加重為10倍至20倍罰金，分別判林男、江男及陳男等人徒刑1年10月、罰金137萬餘元，2年4月、罰金37萬餘元及徒刑3月、得易科罰金。

(中時 )