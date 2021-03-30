台北市長柯文哲稱他在台大首創、專收各科別不收的重症病人的「7D病房」，但該病房在他離開後便關閉，遭台大醫院婦產科名醫施景中打臉，指病房未消失、編制還擴大。柯今受訪時指出，施是台大最棒的醫生，並說7D病房的確有所改變，和過去不同。

柯文哲27日前往苗栗聯合大學以「生死之間」為題演講，內容談及他過往從醫時的種種經歷，也更自豪說自己創立急診後送病房（俗稱7D病房），內部專收多重疾病纏身的重症病人，但他也說，7D病房在他離開後隨後也關了。

施景中聞訊後在臉書發文，轉述其內科的同學表示，7D病房不但沒有因為柯P不在而消失，編制還擴大了兩倍。他科內老師也說，台大醫院不會因為誰不在了，就無法運作下去。而他的同學王宗道，現在是內科部整合醫學科的主任，掌管7D病房，王則說「這裡不是柯文哲的病房，所有團隊的成員才是核心，不是主任換了就會變的。」

柯文哲今受訪時指出，施是台大最棒的醫生，並說自己日前並未說錯話，7D病房後來確實有些微改變，隨後快步離去。台北市政府副發言人林珍羽則補充，柯仍對台大醫院有相當高的評價，施也有說，7D過去只是單純病房，現在已擴編2倍轉到內科裡面，成為「整合醫學科」。

林說，現在已沒有外界俗稱的7D病房，該病房已正名為「整合醫學科」，是2013年有了這個次專科的，2014年正名為整合醫學科，去年8月列入內科的次專科，名字確實有調動，該間病房也著實存在，重申柯仍認同台大醫院對醫療的專業跟肯定。

(中時 )