新北市1名撞臉香港演員「八兩金」男子楊博成，2年多前隱瞞已婚身分，透過交友網站尋找獵物，楊男穿戴名牌、名錶、又開著租來名車，營造「富二代」形象，竟成功擄獲近60名直播主、小資女或在八大行業上班的嫩妹上床，編造各種理由借款，女方追討就翻臉搞失蹤，被害女子「人財兩失」後提告，法院在去年底依《強制性交》、《詐欺》罪分別對楊男判刑，但他至今仍繼續在網路把妹行騙，得手詐款逾千萬。

本刊調查，本名葉競生的香港演員「八兩金」，被公認是「香港最醜男人」，本壘板的臉型配上豬哥亮「馬桶蓋」髮型，剛出道時因為喜歡在脖子上戴一條超粗金項鍊，導演以外型稱他：「那個戴八兩金的傢伙」，從此以後，「八兩金」稱號在香港演藝圈傳開；香港「八兩金」是香港喜劇泰斗周星馳御用最佳丑角，但新北市這位與八兩金「撞臉」的男子楊博成（30歲）卻是專騙女人的渣男。

至少60名女性遭到楊博成詐騙，人財兩失下場淒涼。（圖／讀者提供）

本刊調查，楊男有多項侵占前科，曾被判刑3年6個月，2017年出獄後，當年7月即和一名王姓女子結婚，但楊男隱瞞已婚身分，透過多個交友軟體，鎖定多名年僅20多歲的嫩妹交友。

曾任直播主的楊男以「MaxYang」、「楊仕成」、「楊忠諺」、「楊勝彬」多個假名在網路四處流竄，由於他經常在臉書秀出身穿LV、手戴勞力士綠水鬼名錶及金戒指、開賓士的生活照，刻意營造貴公子形象，和女子約會時也誆稱，住家在大安區信義路豪宅，還有投資酒吧和檳榔攤生意，雖然楊男外表其貌不揚，但滿嘴謊言，讓不少初見面的女孩誤以為交上「富二代」。

身上有刺青圖案的楊男，以身穿名牌、開名車裝闊手腕，擄獲多名嫩妹上床後，伺機詐財。（圖／本刊繪圖組）

當楊男和女方成為情侶後，就開始以提款卡遺失、帳戶被凍結理由，藉口經營酒吧要付原物料費用、買金飾和手機餽贈親友、發生車禍、酒駕被扣車、繳車貸等各種離譜理由，開始向「女友們」借錢，女友們認為楊男「家境富裕」，甘願掏錢，甚至向友人借錢給楊男花用。

當女友們查覺楊男拖延還款，開口向楊男追討借款時，楊男即哄騙「會盡速還錢」，若被逼急了，竟翻臉不認人，狠嗆女方「妳不仁，我就不義」，最後搞失蹤，女友們始知受騙。

多名被害女子因「人財兩失」共組「婦仇者聯盟」蒐證提告，由於楊男至今僅有6名被害人提告後，併案審理一審遭判2年6個月有期徒刑，全案還可上訴，讓楊男至今肆無忌憚，仍以「闊少」的假形象把妹行騙，2年半以來，被害人從原先15人至今已暴增60人，詐騙金額已突破千萬元。

本刊致電楊博成，他否認有騙財騙色行為，並反指有些指控不屬實，是他人惡意加油添醋所為。

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(中時新聞網)