PTT八卦版掀起藏頭詩大賽，網友還大玩問卦梗，不斷揭露當事人姓名諧音。（取自批踢踢八卦版／袁庭堯高雄傳真）

南投警察之子性侵同學案止不住網友怒火，不斷舊事重提，日前論壇巴哈姆特還因不願刪文遭南投縣政府開罰6萬元。PTT八卦版接力、再度上演「藏頭詩」創作大賽，不斷披露當事人惡行。境心法律事務所律師劉嘉凱提醒，網友正義之舉仍有妨害名譽風險，但發文若具「公益」動機及性質，也有機會無罪。

目前網路上三大知名論壇為巴哈、DCARD與PTT。巴哈姆特被開罰6萬元還被要求刪文，網友不斷要求捐款支持訴訟，22日站方還特地發一篇公告文，強調自23日起，只要有同名同姓直指當事人，或可明顯辨識當事人照片的文章，一律依法刪除。但此文又被網友抓包，內藏「田XX去死」，網友再掀高潮，揚言「看刪文還是蓋大樓誰的動作快」。

PTT日前也進行一波刪文，但仍止不住烽火連天，八卦版素來以「藏頭詩」創作大賽聞名，不論是基本型直式，還衍生出斜式、W型、折返型的藏頭詩直指當事人惡行。網友也大玩問卦梗，例如「有人跟我一樣欣賞成田勝（80年代日本歌手）傑出的表演嗎」、「AV男優被口交畫面德田勝傑瑞米嗎」、「歷史老師會親口教鄂圖曼土耳其的歷史嗎」不斷將當事人姓名諧音曝光，甚至還有人諷刺要去南投水源路賣「口交狂徒」烤香腸。

對於網友以藏頭詩直指當事人惡行，劉嘉凱認為有觸犯刑法第310條誹謗罪，且具第3項「涉及私德」的疑慮。但「性侵」雖隱密但又屬犯行，是否屬私德或具公益性，很難界定。若網友真的被告，主張「提醒、擔心他人受害」就符合公共利益，加上當事人犯罪若符合真實，有機會無責，但終究要看法官認定，過去也有法官認定藏頭詩罵人屬「可受公評之事為適當評論」，判撰文者無罪。

劉嘉凱指出，此案已掀起全台網友共襄盛舉，若當事人要提告也不輕鬆，恐怕得「全台跑透透」。

針對巴哈挨罰一事，南投縣政府以《兒童及少年福利與權益保障法》第94條規定開罰不無道理，劉嘉凱認為，站方目前只有「刪文」或針對敏感文章採分級制度2種解決方式，若繼續抗拒恐面臨連續處罰或勒令停業1個月至1年的處分。

(中時 )