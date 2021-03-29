發生在今年2月23日台南市安平區一起命案，角頭老大陳建文（建文），當天晚間在平通路住家裡，遭昔日小弟蔡秉逸（蝦米）闖入後以行刑式槍殺，原本預定４月１日在住家旁空地舉辦告別式，警方掌握情資將會有４千人到場，警方不敢大意，也派出超過５百多名警力戒備，將是台南史上動用最多警力佈署的一場告別式。

但有眼尖網友發現，竟有台南市警局刑警公開在臉書：「大家一起把建文兄後事辦得風光！」網友看了紛紛嘲諷，台南市警方與黑道關係良好，難怪要把「建文」告別式辦得風光。

南市六分局針對此事指出，由於陳先生遭槍殺後，當日黃姓偵查佐在現場執勤，因為看到現場人潮持續湧入，擔心場面失控，除在現場安撫在場人士，避免再衍生事端外，也主動在陳先生親友臉書上貼文，以貼近當事人的立場去留言，希望安撫陳先生親友不要聚眾生事，純粹是以維護治安為出發點，並非如社群網站上所po文所寫「斷章取義」。

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(中時新聞網)