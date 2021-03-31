新北市長侯友宜是現階段全國施政滿意度最高的地方首長，連民進黨的政治明星鄭文燦、衛福部長陳時中和副總統賴清德都難望其項背，民進黨何以甘冒以卵擊石的風險與他叫陣？一名政壇要角指出，藻礁議題除了大大衝擊蔡政府的能源政策，身為「藻礁地主」的桃園市長鄭文燦自然難以迴避，「他可是綠營的『儲君』，民進黨從上到下『救駕』鄭文燦，都有心知肚明的默契。」

一名綠營人士也私下表示，總統蔡英文雖沒有連任壓力，但她自認第2任期等同於「下任總統的第一屆」，此時賣力為政策辯護，實為下一任總統打好基礎，也為接班人掃除路障，「蔡總統肩負使命感，這也能解釋她3月中密集在臉書強調『不重啟核四』、『能源轉型』等政策，還替鄭文燦掛保證『推動三接也會保育藻礁』等承諾，讓全黨都清楚收到『保鄭』的訊號。」

針對8月核四重啟公投，「全國廢核行動平台」每月選一個周五晚上，在台北自由廣場舉辦公民論壇，6月也預計舉行反核大遊行。（圖／張文玠攝）

事實上，熟稔能源政策和公民團體動向的立委洪申翰3月初就直言，綠營不能像2018年公投戰時被壓著打，今年必須反守為攻，炒熱「重啟核四公投」的議題，反向質疑在野黨和擁核人士，讓侯友宜無法置身事外。

從街頭抗議起家的洪申翰，原本還打算在3月17日和23日，邀請同黨少壯派立委賴品妤、蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸、吳琪銘、林淑芬、羅致政、江永昌和沈發惠等人，連袂舉行記者會上演「剿侯（友宜）大戲」，要求侯友宜明確表態對重啟核四的態度。不料，卻碰上新北市新店區里民遊覽車意外，以及空軍兩架F-5E戰機擦撞墜海事故，最後休兵暫緩。

一位新北市官員說，「侯市長曾多次表態『核安第一』，民進黨立委們應該監督中央經濟部和台電處理核廢料才對，怎會針對地方首長？」他認為，藍綠資深立委早已歷經多次能源議題攻防，民眾也認知該職責屬於中央，綠營老少立委或許出現分歧，有人自認「打侯」心虛，才會一遇事情就順勢取消記者會。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)