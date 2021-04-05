2歲陳小弟第一次搭火車就發生憾事，家人不捨一直抱緊緊。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦5日赴4歲陳小妹靈堂致意。(蔡依珍攝)

陳金成感謝警車開道助他們返回桃園，他也感謝事故後在第六車持續幫女兒做CPR急救的乘客。(蔡依珍攝)

台鐵太魯閣號出軌意外中最小罹難者4歲陳姓女童，與其36歲姑姑遺體暫置桃園殯儀館，桃園市長鄭文燦5日下午前往靈堂致意，會後受訪表示，女童還有2歲弟弟，第一次搭火車就出意外，心靈受創不敢再搭火車，他非常難過不捨，家人希望查明事故真相，對社會有所交代。

太魯閣號408車次出軌釀半世紀來最慘重死傷，住在蘆竹區營盤里的營盤里發展協會理事陳金成一家6口，正好搭上這班火車返回花蓮掃墓，他與妻子、兒子、孫子受輕傷，但36歲女兒、4歲孫女不幸罹難，其中陳小妹是事故罹難年紀最小者。

陳金成透露，4歲孫女目前就讀幼兒園中班，平時最喜歡畫畫，在火車上也持續畫畫，因此在靈位前放著孫女愛的彩色筆和畫簿，令人鼻酸。陳金成也感謝警車開道助他們返回桃園，他也提到，事故後有乘客在第六車持續幫女兒做CPR急救，他特別想跟對方謝謝，「謝謝你們幫我女兒急救！」

鄭文燦傍晚也到靈堂致意，他表示，陳金成一家六口住蘆竹，陳的女兒和孫女不幸罹難，陳還有一位2歲孫子，第一次搭火車就發生憾事，心靈有很大創傷，不敢再搭火車，他聽了非常的難過不捨。

鄭文燦說，陳家人很堅強面對這一切，最大希望是能夠查明事故的真相，對社會有所交代，也希望台鐵將來不要再發生這樣事情，畢竟大家都認為，搭火車是最安全的。

鄭文燦也提到，陳家是原住民的家庭，桃園市有實施15歲以上原住民族團體意外險，除了慰問金外會提供醫療和意外險給付。他也指示社工和桃療的社區精神科專業人員，進行創傷輔導，陪伴他們度過難關，後續善後會尊重家屬的意願，給予他們最大的協助。

原民局長林日龍解釋，4日已在陳家人返回桃園時，提供罹難每人10萬、受傷每人1萬的慰問金，6口總計24萬，另外陳女的20萬，保險公司已允諾上班日即會先撥款，陳金成也希望讓女兒和孫女安眠在蘆竹外社的生命園區，民政局也會給予減免，全方位協助，預計25日出殯。

鄭文燦也提到不幸罹難的曾姓輔大音樂系應屆畢業女大生，剛好住在他老家旁，是他大安國小的學妹，也是大成國中音樂班，正當要完成人生的願望，成為一位音樂老師，就香消玉殞，在畢業前夕發生憾事，對家人非常煎熬，市府也會全力協助，陪他們度過困難煎熬的時刻，助他們走出意外事件的陰霾。

(中時 )