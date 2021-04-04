重啟核四公投將在8月28日登場，日前一份民調顯示，45.3%民眾同意啟封核四廠。而蔡政府的能源政策目標卻是「2025非核家園」，核四最後120束燃料棒在3月28日也已悄悄送往美國；民進黨立委高嘉瑜表示，核四整個機組其實從來沒有營運過，「這些事不用再討論」。前民進黨立委沈富雄對此直言，「妳很厲害、妳很偉大，怎麼可以這樣獨斷獨行的說，那核四的公投就不用投了。」此話一出，讓在場者不禁笑翻。

《美麗島電子報》日前針對民眾對能源問題的看法進行調查，問到是否要啟用核四，有45.3%的民眾認為要啟封，39.7%則不同意啟封，另不表示意見或廢票的有4.2%，10.8%則未明確回答。由於，表態要啟用核四的民眾有45.3%，比不同意啟封者高出5.6%，這數據動搖民進黨反核神主牌的信心，也再次引起民眾對核能存廢的討論熱度。

高嘉瑜在政論節目《少康戰情室》中表示，其實民進黨跟環團絕對不會是對立，民進黨也否決了重啟核四的一個可能，因為畢竟核四整個問題就在於，整個機組從開始到現在從來沒有營運過、內部有很多問題等等，所以這些事不用再討論。

高嘉瑜表示，至於保護藻礁，相信是大家的一個共識，也是期待。民進黨作為執政黨，當然會努力去達成大家的期待。所以最近不斷在跟環團溝通，透過農委會主委陳吉仲，還有現在學者也搭了一個平台，教大家怎麼樣共同去維護藻礁，然後與再生能源接軌，這是最好的一個方式。至於有沒有辦法達到目標，就需要溝通了，並把這些政策全部都公開透明，讓全民一起來檢視。她認為最後公投做出來的決定，民進黨一定會遵守。

沈富雄直言，剛才高嘉瑜很乾脆的講「核四就不用談了」，妳很厲害、妳很偉大，妳怎麼可以這樣獨斷獨行的說，那核四的公投就不用投了。高嘉瑜此時尷尬一笑，其他在場者也不禁笑了出來。資深媒體人尹乃菁跳出來說，因為總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌都這樣講。

針對高嘉瑜說「民進黨一定會遵守最後公投做出來的決定」，資深媒體人尹乃菁認為，民進黨真的會遵守公投的結果嗎？她覺得是打個大問號。因為在之前的《電業法》修正案，要拿掉裡頭的2025非核家園，公投也是過了，但民進黨並沒有展現誠意去配合。甚至在還沒進行核四公投前，把核四燃料棒通通都運走，就是擺明了管你公投怎麼樣，也不會讓任何行動阻礙非核家園和反核四的大目標。

尹乃菁指出，民進黨現在一連串針對有關「三接」(在桃園大潭藻礁興建中油第三天然氣接收站)的舉措，就是想要摸頭，希望瓦解「三接」可望拿到的70萬群眾的支持力量，避免8月28日民進黨要面對一個兵敗如山倒的困境。

(中時新聞網)