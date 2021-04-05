台鐵太魯閣號408車次2日發生出軌意外，造成50人死亡、上百人輕重傷，引發各界關注。行政院政務委員張景森爆料指出，2018年普悠瑪翻車事故的「台鐵總體檢報告」迄今仍未核定。前台南縣長蘇煥智表示，不可思議，到底是卡在行政院？或是卡在總統府？

蘇煥智在臉書貼文表示，以「驚天之語」來形容，張景森說出了不可思議的事情：普悠瑪車禍後台鐵的體檢報告，迄今2年多，蘇揆竟然尚未核定！如果屬實，這可能不符蘇揆一向行動派的風格，到底是卡在行政院？或是卡在總統府？

根據《上報》報導，2018年普悠瑪列車翻覆事故後，行政院指派政務委員張景森進行台鐵大體檢。但是民進黨2018年底地方選舉失利，內閣改組，行政院長賴清德下台；蘇貞昌上台，新內閣對於「吃力不討好」的台鐵改革，顧慮比較多。當時交通部將2019年1月底完成的300多頁「台鐵總體檢報告」簽上去，從安全管控、人事組織和財務等三方面提出改善方案，144項建議改善事項，但是行政院未核定。

網友表示，「騙神的很多會報都幾年沒開了！嘴上行動，腳都沒走啦！還會催眠大家說他超前部署。」、「談改革？好好笑~每次改革都是革老百姓的血汗錢+命？」、「這麼快啊！效率突然提升，希望立法院朝野政黨盡快通過民生法案啊！不要像植物人躺在床上睡覺。」

《驚天之語！》 張景森兄說出了不可思議的事情： 普悠瑪車禍後臺鐵的體檢報告，迄今二年多，蘇揆竟然尚未核定！ 如果屬實，這可能不符蘇揆一向行動派的風格，到底是卡在行政院？或是卡在總統府？ —————————————————- 【內幕】台鐵出軌遭聲討改革 張景森：體檢報告早完成，蘇揆至今未核定 由蘇煥智發佈於 2021年4月4日 星期日

(中時新聞網)