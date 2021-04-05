林佳龍請辭 鄭文燦：現在是救災復原時刻 16:292021/04/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林佳龍請辭 鄭文燦：現在是救災復原時刻。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣重大意外，交通部長林佳龍宣布請辭。桃園市長鄭文燦5日低調現身三峽慰問傷亡的曾允鑀家屬時表示，現在是救災復原時刻，事故成因、過程都需要專家判斷，他想專家團隊會調查，做最正確判斷。 台鐵太魯閣號2日出軌，造成50死多人受傷慘劇，交通部長林佳龍昨天透過臉書表示，會堅守崗位做好善後工作，在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職。 貼文質疑衛福部發起台鐵救災捐款 葉匡時：非我所寫 林佳龍口頭請辭 府院證實 (中時 ) #請辭 #災復 #時刻 #台鐵 #交通部長林佳龍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣亡者曾允鑀是學妹 鄭文燦低調探視允度難關 16:282021/04/05 政治 各界要求究責壓力大增 林佳龍證實已向府院請辭 04:102021/04/05 焦點要聞 林佳龍請辭 侯友宜：台鐵再三出事要深刻檢討 16:062021/04/05 政治 若「這樣做」或許可避免出軌 鄭照新怒批蔡政府 11:242021/04/05 政治 藍營要求蘇貞昌、林佳龍下台 綠委：為善後才留下 12:362021/04/05 政治 林佳龍強調個人去留不重要 會陪伴家屬度過漫長一路 10:522021/04/05 政治 張競快評》這時候還在作秀 10:562021/04/05 短評 【林佳龍請辭】綠委稱下台才是不負責任 網翻出過去言論：不要這樣搞雙標 15:032021/04/05 政治 趙少康轟 交長閣揆都要下台負責 04:102021/04/05 焦點要聞 【太魯閣出軌】為意外負責 國民黨團要蘇貞昌、林佳龍下台並接受行政調查 10:372021/04/05 政治 藍委批冷血政府 李艷秋促究責無上限 04:102021/04/05 焦點要聞 政治熱門新聞 【太魯閣出軌】李義祥入黨推薦人曝光 網一查有貓膩：是個有趣的人 - 政治 最後燃料棒送美 高嘉瑜喊核四不用談了 沈富雄回一句旁人笑翻 - 政治 【太魯閣出軌】猴硐走山、台鐵慘劇「聯合大地」都有參與 背後超強勢力遭起底 - 政治 【太魯閣出軌】賠償金比普悠瑪少1000萬 陳揮文：蔡英文還在廢話 - 政治 【太魯閣出軌】1450網軍出動了？羅智強：筆法很熟悉 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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