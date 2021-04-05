台鐵太魯閣重大意外，交通部長林佳龍宣布請辭。桃園市長鄭文燦5日低調現身三峽慰問傷亡的曾允鑀家屬時表示，現在是救災復原時刻，事故成因、過程都需要專家判斷，他想專家團隊會調查，做最正確判斷。

台鐵太魯閣號2日出軌，造成50死多人受傷慘劇，交通部長林佳龍昨天透過臉書表示，會堅守崗位做好善後工作，在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職。

(中時 )