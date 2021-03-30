藝人祝釩剛2020年4月間施用大麻油被逮，以自費戒毒癮2年為條件換取緩起訴，卻在向觀護人報到進行驗尿時，又被驗出陽性反應，疑似又吸麻，遭撤銷換起訴。台北地檢署今傳他出庭，釐清再次吸麻的過程，檢察官短暫訊問後將他請回。

祝釩剛去年4月13日晚間，開車行經台北市建國北路、農安街口被警方攔查，當場被起獲一支裝了大麻油的電子煙。祝被員警帶回驗尿呈陽性反應，警方依違反《毒品危害防制條例》移送北檢複訊，檢察官訊後命他5萬元交保。

由於祝釩剛坦承認罪，且犯後態度良好，之前涉毒也已超過5年，依法可算是「初犯」，所以檢察官將祝釩剛處分緩起訴，條件是緩起訴2年期間內，必須自費戒除毒癮。

但祝釩剛在緩起訴期間向觀護人報到時，尿液又被驗出陽性反應，檢察官上週撤銷他的緩起訴，並於今天傳喚祝出庭，釐清這次吸麻的經過。祝訊後被請回，面對媒體詢問並未表示意見，僅陪同在旁的親友替他表示：「謝謝。」

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(中時 )