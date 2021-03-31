前電視節目主持人彭文正等人前年質疑總統蔡英文偽造學歷，被總統蔡英文提告。台北地檢署今天(31日)依加重誹謗罪起訴彭文正，同案被告賀德芬、林環牆則獲不起訴處分。國民黨台南市議員謝龍介表示，台北地檢署這次起訴彭文正，留個「大生門」，法院不用判都知道結果了，反而是給彭文正更多材料製造話題熱度。

謝龍介在政論節目《新聞大白話》中表示，這次起訴彭文正，檢察官可說很厲害，可說是高智慧。起訴是為了恐嚇彭文正，結果彭文正沒有被恐嚇到，彭文正也不是吃素的，對法律也算是內行。

謝龍介指出，檢察官本來留有餘地，丈二槌留三尺後，讓雙方冷靜一下再來說。結果檢察官的起訴書這樣寫，「蔡博士學位是真的」，這句話就好玩了，這是上面長官要聽的；那為什麼要寫這句？為什麼利用司法單位寫這句？他舉另外一案為例，總統府發言人張惇涵被彭文正告，法官詢問張「拿個正本有那麼困難嗎？」「你拿個影印本就要我相信你」，法官又質疑了。結果這個法官因生小孩請假，就換人了。

謝龍介認為，打論文門，彭文正算是最弱的，是拿自動步槍而已，賀德芬、林環牆這兩人是拿六○砲及一二0砲。尤其他們去英國調查後，披露一些事情，到了上個月，甚至要求學校公布3個口試委員名單，當然到現在也不公布。所以這就造成質疑，信者恆信、不信者恆不信，他身邊一些民進黨支持者都說，我們可為政策針鋒相對，但是對於論文方面，就不會為她辯護。

謝龍介認為，賀德芬、林環牆不起訴，彭文正卻加重誹謗起訴，剛好幫彭文正添柴火。他分析指出，台北地檢署這次起訴彭文正，留個「大生門」，法院不用判都知道結果了，所以是給彭文正更多材料製造話題熱度，這次起訴，彭文正看來明顯受到委屈，但其實他並不委屈，因真理愈辯愈明。

(中時新聞網)