資深媒體人謝寒冰。（資料照／范佐意攝）

太魯閣事故關鍵人物工地負責人李義祥謊言又遭戳破。據了解，花蓮縣消防局清查199勤務中心報案紀錄，證實當天接獲報案的首通電話，是由一名女性乘客撥打。對此，媒體人謝寒冰痛批李義祥，連乘客都報案了，身為工地負責人卻還沒有報案。

檢方目前偵查鎖定，工地負責人李義祥在撞擊後第一時間有沒有報案?不過曝光畫面卻發現，事故發生後，李義祥身邊出現兩位神秘人士，一位是板模承包商，也是李的合夥人，另一位就是台鐵工務段施工主任熊德育。台鐵也證實，熊德育在撞擊7分鐘後，也就是9點35分接獲李的電話，在11點時才趕到現場。

另外李義祥也在10左右打電話給吊車公司求救，但種種跡證顯示，李第一時間就是沒有撥打報案電話。

對於李義祥是否第一時間有報案，花蓮地檢署檢察長俞秀端強調，目前沒有李的報案資訊，但檢方偵查證據涉及內容不便說明，只能說第一時間所有狀況檢方都有掌握和查證。

媒體人謝寒冰6日在中天電視政論節目中痛批工地負責人李義祥，連乘客都報案了，李易祥還沒報案。並且，事故發生後，李義祥似乎事不關己，與其他人在旁邊吃檳榔聊天。

(中時新聞網)