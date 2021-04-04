林心如在去年11月為爸爸舉辦70歲壽宴，今年換母親迎接70歲生日，孝順的林心如依舊盛大舉辦壽宴為媽媽慶祝，現場星光閃閃，集結陳美鳳、藍心湄、寶媽等資深藝人，陳美鳳今（4日）中午則曬出派對照為壽星慶生，林心如媽媽美穿黑銀色小禮服，脖子上閃亮亮的鑽鍊更是超吸睛。

陳美鳳稍早在臉書曬林心如媽媽70歲壽宴照，林心如媽媽以一襲黑銀色小禮服入鏡、美露香肩，而她脖子上則戴著閃亮亮大鑽戒項鍊，相當吸睛，陳美鳳也不忘寫下祝福：「祝心如媽媽70歲生日快樂平安順心 #珍惜當下擁有的幸福」。

陳美鳳出席林心如媽媽70歲壽宴。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

林心如則是穿深V、綠底白點上衣小秀香肩，女婿霍建華露燦笑，與賓客開心拍照，林心如、霍建華雖然沒有合照，不過兩人也忙著招呼客人，活動賓客陳美鳳、藍心湄、寶媽等人則都盛裝與會，林心如媽媽在壽宴上開心與好友們上台唱歌，現場氣氛不難看出相當熱鬧又溫馨。

林心如開心與陳美鳳、藍心湄、寶媽等人合照。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

霍建華開心與陳美鳳、藍心湄、寶媽等人合照。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

其實林心如去年11月才在君品酒店為爸爸舉辦70歲壽宴，陳美鳳、藍心湄、徐若瑄夫妻等大咖都是座上賓，現場眾星雲集，歌藝不錯的霍建華當時也上台獻唱《心如刀割》，霍建華還放閃解釋自己為何唱《心如刀割》，就是因為歌名有老婆「心如」，當場閃瞎所有賓客，小倆口也大方在台上擁抱，林心如自然地依偎在霍建華懷中，甜蜜幸福模樣更是羨煞眾人。

(中時新聞網)