侯佩岑日前帶著媽媽林月雲、老公黃柏俊上大陸實境秀《婆婆和媽媽》，林月雲就因重提自己不倫過往，慘遭網友抨擊，連侯佩岑也被牽扯其中。日前侯佩岑更因承受壓力太大，再次於節目中淚崩，同時也感謝老公願意娶她。

侯佩岑在昨（8日）播出《婆婆和媽媽》與老公黃柏俊大曬恩愛，黃柏俊更以手寫信告白侯佩岑，表示雖然一路走來有高低起伏，但與侯佩岑在一起的這十年是他最快樂的日子，不僅生了2個可愛孩子，最重要的是兩人互相扶持及對彼此有更深了解。

候佩岑與黃柏俊一起牽手走過10年風雨。(取自婆婆與媽媽微博)

黃柏俊說，這是夫婦倆第一次把小孩留在家裡出來旅行，這次旅行也是他們另一階段的開始，接下來的十年要把更多時間留給彼此，更加努力經營感情，「最後不要忘記妳答應我，下輩子還是要等我來找妳。老婆謝謝妳嫁給我，我愛妳！」

侯佩岑與老公訴真情，媽媽林月雲則躲在樓梯關心。(取自芒果TV)

黃柏俊的真摯告白讓侯佩岑聽了感動不已，淚流滿面地向丈夫說感謝，「謝謝你娶我。」同時侯佩岑也說出了她的真心話，「我會覺得上節目好像…就是讓你們，我們3個人都壓力壓力好大。」黃柏俊則安慰她說：「不會，就因為這樣子我們才有機會出來旅行啊。」

侯佩岑夫婦真情告白令人感動，不過就有不少大陸網友被林月雲躲在樓梯偷聽小倆口談話的模樣吸走目光，質疑為何林月雲不留給夫婦倆一點私密相處時間呢？

(中時新聞網)