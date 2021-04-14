日本桌球天后福原愛和台灣桌球金童江宏傑4年婚姻最近傳出岌岌可危，不少人都將主因指向文化差異，過去江宏傑透露，福原愛結婚初期常做一些舉止讓他很不習慣，例如每天早上堅持親自送老公出門，回家後主動遞拖鞋、放洗澡水，常讓他忍不住開口勸太太放輕鬆，不用做這些，同樣娶日本妻子的李玖哲最近受訪，聽聞此事笑說他們沒有這樣做，「放洗澡水是我自己的事」。

江宏傑、福原愛結婚初期時常放閃、分享婚姻心得，福原愛當時說自己人生的夢想就是成為好妻子、好媽媽，理想能幹太太的形象就是福原愛的媽媽，但沒想到嫁來台灣後情況大轉，每次她見老公要出門，起床想送丈夫離開，反倒是江宏傑勸她多睡一下，還會主動幫福原愛準備早餐，令福原愛不好意思說：「我一天啥都沒做，老公還要練球，很辛苦，就我一個人很輕鬆的感覺」。

李玖哲、相馬茜近日分隔兩地，常靠視訊維持感情。（圖／中時資料照片；翻攝自nickyleenickylee IG）

福原愛當時更分享，結婚後自己幾乎不用做什麼家事，江宏傑不僅會幫她倒垃圾、洗碗、睡前還會幫她拖地，更透露江宏傑體貼入微，「從結完婚我從來都沒有自己充過手機」，讓來自日本的福原愛害怕有一天被寵壞，最後更寫下：「這樣怎麼能行呢，我要認真啦！我要做好老婆！」

而金曲歌王李玖哲與日本賽車女王相馬茜結婚7年，最近男方因工作來台，夫妻呈現「偽分居」狀態。據《ETtoday星光雲》報導，聽聞福原愛先前都幫江宏傑放洗澡水，李玖哲上YouTube節目《Wow靠！有事嗎？》時大笑說：「我們沒有，放洗澡水是我自己的事。」夫妻倆雖相隔兩地，每天都會視訊通話兩次，維繫感情，兩人過去住在一起時也會吵架，但從不冷戰，李玖哲強調：「不能不睡在同一個房間，不能兩三天不講話，離婚也從來不是個選項。」

(中時新聞網)