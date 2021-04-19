台視、三立運動實境節目《全明星運動會》第二季近日諸多紛擾，先是江宏傑傳婚變，接著范逸臣舊疾復發退賽、采子、何孟遠因劈腿被狠批淚崩退出，但這些事未影響選手們的表現與心情，反而拚勁十足，甚至挑戰更多新運動項目，包含飛盤爭奪賽、水球大戰等，上周收視開紅盤，全體平均收視1.85，15-44族群平均收視2.27，35-44族群平均收視2.59，吸引近110萬人收看。

為讓觀眾看到選手們更好的表現，本周錄影暫停一次，而遞補人選一旦確定，也會盡快公布。《全明星運動會》除了收視周周成績亮眼外，將於5月30日周日舉辦《全明星運動會 巨蛋旗艦演唱會 高雄場》，19日上午11點開賣就造成搶購熱潮。

李佳薇沉著應戰。（三立提供）

節目單位感謝觀眾粉絲以行動支持總決賽，給予大會及選手最大的鼓勵，日後也會持續創新比賽內容，考驗選手實力，共同守護這個舞台，以運動家精神讓更多優秀努力的明星們被看見。

(中時 )