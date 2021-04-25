【LIVE直播】輝瑞／BNT疫苗來台有譜？ 指揮中心最新說明

中華航空25日又有兩名貨機機師確診，累計一周內有六名貨機機師確診，有關官員指出，六名確診機師分散在747全貨機、A350與A330客機，客機是以純載貨方式飛行，幸好沒有集中在全貨機，否則對華航的賺錢命脈影響太大。

華航約有1,272名機師，其中747機師近三百名，華航目前能賺錢的就是18架747全貨機與3架777全貨機，客機載貨飛行主要是能賺回變動成本，也滿足進出口貨需求。

目前業界擔心的是中央疫情指揮中心會不會緊縮對機組人員的檢疫條件，如果緊縮，可能機組員調度困難度就會很高，也會讓貨運航班因而大幅減少。

另外中央疫情指揮中心與民航局等召開的會議中，也談到像印度等疫情非常嚴重的國家機組員安全問題，飛印度無法當天來回，就會住進當地旅館，也會用到當地的餐食，雖然食物煮熟可消滅病毒，但器皿上可能沾有病毒，指揮中心會不會要求先停飛一些無法當日來回的高危險性國家值得關注。

(工商 )