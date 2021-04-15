《全明星運動會》第二季將於5月30日在高雄巨蛋舉辦總決賽，今公開演出歌手，包括頑童MJ116、李玖哲、吳卓源、鼓鼓呂思緯及采子，名單曝光後，大批網友湧進《全明星》IG官網留言，怒譙「采子雷成這樣還可以上場」、「節目組是多想省錢？看到采子要唱歌我馬上先不買票了，太扯了真的」、「采子是不是要跟她媽手牽手一起來唱歌啊」？

何孟遠劈腿采子的風波越演越烈，采子稍早發文不認搶了閨蜜荳荳男友何孟遠，還搬出媽媽質問何孟遠的錄音檔，未料不僅沒有救援成功，反而引來更多人圍剿，她的臉書還有網友留言，截圖Dcard揭發她求學時曾搶人男友；該網友以「可能不是第一次所以習以為常了」為題，發文：「為什麼會被討厭啊？形象塑造又不差，人美又親切，會不會是因為搶同班同學男朋友還單獨出去被發現...所以被同班的排擠啊？還是跟學弟交往的時候還劈腿啊...這些情況只是我夢到的啦！對沒有當年的證據，詳情真的直接問本人比較清楚。」

(中時 )