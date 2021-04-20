任家萱（Selina）20日出席「喜憨兒基金會」公益活動。Selina先前提到被「弟弟」追求，正在互相認識階段，不過日前已被好姐妹田馥甄打槍姐弟戀還沒譜，Selina在20日表示近期工作繁忙，蠟燭兩頭燒，沒有與弟弟相約見面，甚至對方有傳臉書訊息，Selina也已讀不回。

Selina笑說：「謝謝大家關心，現在沒有辦法想像要花出心思去戀愛，因為忙著工作跟自己相處。」她現階段擇偶條件最重視對方的人品態度及善良、幽默感。她預告將開始籌備參與電影演出，她要飾演女鬼，透露自己不看鬼片，也不會去做事前功課，她母親「任媽」很關心她要開拍電影近況，任媽直問：「電影有男主角？愛情戲嗎？」Selina僅回說：「沒有耶。」讓母親聽聞後頗失望。

而演藝圈近日爆出采子、何孟遠雙劈腿風波，引起熱論，Selina日前有看到新聞，表示感情世界本來就是當事人最清楚，留給他們一點空間，她自虧曾談過幾場戀愛，「年輕人談戀愛，誰都談過，捫心自問，每個人都有受過傷，無形中可能傷過別人，但都是他們自己的事。」

(中時 )