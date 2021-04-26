駐日代表謝長廷日前稱「台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋」，被藍營檢舉散播假訊息，謝出示證據證明台灣把核廢水排入海洋，引發輿論嘩然，國民黨立委鄭正鈐今質疑，駐外代表所言，皆代表政府立場，而非個人的立場，對於謝長廷的言論，蔡政府竟然也不以為意，到底是縱容還是默許。

鄭正鈐今（26日）在臉書發文表示，謝長廷為了幫日本欲排放福島核廢水護航，連日來的發文雖屢遭打臉，但仍鍥而不捨「助日」到底，自毀國家利益的立場的離譜行徑，不但令人匪夷所思，而派謝駐日的總統蔡英文，竟然也不以為意，到底是縱容還是默許？

謝長廷日前在臉書引用相關核廢水資訊遭打臉之後，再故弄玄虛「舉證」台灣核電廠也排核廢水，鄭正鈐直言，但謝長廷的「舉證」，如同把游泳池正常的排水，拿來與發生事故受到汙染的泳池排水類比，只是為了證明自己是對的，硬凹到底。原能會稱，日本福島核電廠氚廢水排放，是嚴重核子事故後之善後排放，與國內核電廠例行正常排放，有所不同；台電也說，核電廠反應爐冷卻所用的海水，與福島核電廠接觸到爐心及系統的「爐水」完全不同，但謝長廷從頭到尾裝傻聽不懂，除了為先前被打臉的錯誤資訊硬凹之外，並試圖合理化日本的做法。

鄭正鈐稱，蔡政府對福島核災廢水排放入海，始終沒有明確反對立場，而謝長廷的角色錯亂，本於蔡政府的縱容，何況駐外代表所言，皆代表政府立場，而非個人的立場，鄭認為，謝長廷如此離譜的行徑，蔡政府卻漠然不語，難道是間接向日本表示，不反對福島核災廢水排放入海。

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(中時新聞網)