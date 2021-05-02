英國5月3日至5日將舉行七大工業國集團（G7）外長會議，日本外務省今天宣布，日本外務大臣茂木敏充倫敦時間3日上午（台灣時間3日傍晚）將與美國國務卿布林肯會談。

日本共同社報導，G7外長會議開幕前，茂木與布林肯（Antony Blinken）將先舉行雙邊會談。預料G7外長會議將討論如何加強合作因應中國、北韓的議題，美日有意主導議題的討論。

茂木與布林肯上一次舉行雙邊會談是3月中旬在東京。4月美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉在白宮舉行高峰會談並發表聯合聲明。茂木與布林肯將針對美日高峰會談的結果，研議美日同盟的強化、東海、南海、緬甸局勢等議題。

韓國外交部長鄭義溶將受邀出席在倫敦舉行的G7外長會議，美日兩國政府正在磋商舉辦美日韓3國外長會談。若能實現，將是拜登政府上台後首度舉行美日韓外長會談。上一次美日韓外長會談是在2020年2月。（編輯：黃自強）1100502

(中央社)