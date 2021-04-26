去年台灣新生兒數量僅16萬5249人，創下歷史新低，死亡人數首次超越出生人口，宣告「人口負成長」時代來臨，傳統女性一向背負著生育重任，在此又面臨哪些生存壓力？根據1111人力銀行針對女性上班族調查發現，有35.6%受訪者曾經為了照料家庭而轉職或暫離職場，其中包括16.3%暫離職場後復職成功、12.4%暫離職場且回不去及6.9%被迫轉職。

進一步追問回不去原職的原因則是「工作時間無法配合照料家庭」62.9%、「年紀導致求職受限」47.5%、「原職已被人取代」25.8%、「自信不足」22.4%及「與社會脫節」19.8%。又從職階交叉分析顯示，「中階主管」被迫轉職比例居冠，而「基層員工」復職成功比例最高。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據勞動部公布110年1~2月的育嬰留職停薪津貼核付情形顯示，女性申請育嬰假人數9337人，幾乎是男性(1782人)的5.2倍，顯示同樣身在職場中，照顧幼子的責任多半仍落在女性肩上。又透過調查指出，有半數的女性選擇暫離職場後卻回不去原職，以致於職涯規劃被迫砍掉重練。

黃若薇分析，基於業務經營考量，中階主管釋出空缺，通常會由資深同仁代理或借調其他部門主管代理，一旦公司習慣長時間沒有你也行，就容易出現回到公司但「回不去原職」的狀況，因而被迫離職。另一方面，職場女性為了兼顧幼子，工作自我設限亦為常見，壓力小、不加班、好請假成為求職首選，當原單位工作無法滿足上述條件時，主動轉職者不在少數。

調查指出，有36.1%女性受訪者，自評壓力沉重甚至是瀕臨破表邊緣，主要是因為工作壓力(35.6%)、經濟壓力(34.1%)、家庭負擔/孩子(10.1%)及生活忙碌/時間壓力(7.6%)。且透過交叉分析發現，「離婚有子女者」的女性身心壓力最大，明顯高於單身者以及已婚有子女者。

黃若薇表示，政府近年來積極推動性別工作平等，明文禁止性別歧視，積極推動性騷擾防治法、性別工作平等法，盼能真正落實職場性別平等。只是營造友善職場環境，除法條以外，更需要身邊同事更多的關懷與同理心，讓職場女性不會成為職場邊緣人。

(中時新聞網)