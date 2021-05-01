痣相是命理學的重要部分，痣的位置代表著很多含義，我們也可以根據痣相來判斷一個人的感情問題。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，眼皮、眼尾、鼻上、嘴唇上長痣的人特別容易招惹爛桃花，無論是愛情或婚姻總是一波三折，一定要妥善處理感情問題，才能避開危機。

▍1.眼皮上長痣

眼皮上長痣的人異性緣良好，有一雙電眼，很容易成為他人迷戀的對象，能招來無數的桃花，他們也會主動放電，招蜂引蝶的功力非常強大，也因此容易陷入感情糾葛、狂風大浪之中。這顆痣擁有相當高的人氣魅力，這類人可以考慮拓展社交圈，增強人脈，會有不小的收穫。

▍2.眼尾長痣

桃花痣的位置位於眼尾的人，本身較花心，還很容易吸引異性，性格浪漫、愛情至上，大多不安於室，喜歡新鮮的事物，與異性來往時，會不由自主的追求。他們的愛情或婚姻中容易出現第三者，因為異性緣極好，非常有個人魅力，周圍的人很容易就被他們吸引了，要小心被糾纏不清。

▍3.鼻上長痣

鼻粱或鼻翼上長痣都屬於「情色劫難」，這類人常會引起桃色糾紛，會因感情而引來危機，也會因感情而得到成功。鼻子上長痣的人，本身就是個特別感性的人，很容易被感情所傷。尤其是女性，感情之路有波折，容易遇到不理想的對象，也容易在感情方面有困擾。他們總是散發著魅力，會在不知不覺間吸引他人，對於主動送上門的總是來者不拒。因此在還沒有足夠了解對方時，就隨意的付出了感情，最後受傷的是自己。

▍4.嘴唇上長痣

嘴唇上有痣的人是好色、好吃。他們一生與吃有緣，無論男女都是勞碌命，為了一張口四處奔波。他們的桃花非常旺盛，很受異性的歡迎，加上本身又不會拒絕，因此常產生多角戀情，或是捲入桃色事件中。另外與異性交往時，也容易被騙，婚姻狀況起伏波折，多遇人不淑。

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(中時新聞網)