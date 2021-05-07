從命理角度來看，夢境常常是對於現實生活的警告，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，夢見自己七孔流血、頭被重擊、參與打架鬥毆、外出遭遇凶險、紅色天空都是不祥之兆，近期可能有血光之災，要特別當心。

▍1.夢見自己七孔流血

如果是因為白天受驚、或看了血腥片，夢見七孔流血就沒有什麼特別的寓意。若是排除了這個可能，還夢見自己七孔流血，那就意味著非常凶險的事正在向你靠近。回想一下最近是不是容易恍惚，常常陷入不安？這個夢暗示近期容易在平時很安全的一些場所遭遇突發事故，過馬路要注意、遠離建築工地、盡量少開車。

▍2.夢見頭被重擊

頭部是人體的重要部位，夢見頭被重擊基本表達了第二天諸事不順利的預兆，易有口舌之禍，這兩天最好要保持一個謙和、平靜的態度來面對工作或學業，不要招惹是非，低調些，遇到問題最好還是找人幫忙，不要嘗試自己強行解決。

▍3.夢見參與打架鬥毆

此夢寓意交友不慎，容易被算計，陷入各種人際悲劇。記住衝動是魔鬼，當有人向你用激將法時，要避免上當，保持冷靜，否則血光之災是遲早的事。

▍4.夢見外出遭遇凶險

如果你正好近期需要外出的話，建議選擇避開這幾天，畢竟事情可以改日辦，一旦遇到意外就後悔莫及了。這個夢其實是反映你的第六感，其實你對近期計畫的安全性有疑慮，這個夢就是在表現你的擔心，既然有了不好的預感，建議就改變計畫或擇日再辦。

▍5.夢見紅色天空

紅色是鮮血的顏色，大面積的紅色會讓人不安。夢見漫天紅雲是一種凶險的預兆，近日路過工地和十字路口的時候，要注意安全。如果平時有心、腦、血管的問題，那就更需要謹慎對待，及時看醫生。夢裡的世界全變紅，也是將要遇到危險的信號，近期不要晚回家，不要單獨行動。

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(中時新聞網)