一名網友在新北市永和某知名連鎖咖啡店外帶一條蜂蜜蛋糕，原本選購的蛋糕到期日是5月6日，不料結帳後發現，蛋糕到期日「瞬間少7天」，變成4月底，向店員反映，竟得到「商品採先進先出，才會把快到期的給妳」回應，讓她氣炸了。

原PO表示，當天她在店內消費，準備離開時加購一條蜂蜜蛋糕，當時確認到期日為5月6日，沒想到結帳後再看一次，外包裝的到期日竟變成4月底，等於被店員掉包了。

「如果我沒發現，那回家就要吃快一點了；我可以接受即期品，但是不是應該事先告知？」原PO說，她向店員反映，對方卻回答「妳還沒有離開門市，不算完成交易，且商品先進先出，所以把4月到期的給妳」。

網友直呼「被偷換無法接受」，不少網友認為，可以理解店員的作法，在餐飲業上班的人或多或少都會有這樣的觀念，道理就像即期牛奶會放在陳列架最外側一樣，避免食物浪費，但前提「好歹先說一聲吧」。

原PO補充，最後店員有換回原先的蛋糕（5月6日到期），已讓她感受不佳，也學到一個經驗，下次買東西尤其是吃的，要先看清楚。

(中時新聞網)