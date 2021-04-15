《全明星運動會》將於5月30日在高雄巨蛋舉辦總決賽，今公布演出陣容，包括頑童MJ116、李玖哲、吳卓源、鼓鼓呂思緯等人，令人驚訝的是，名單上竟安排采子在決賽中獻唱，而不見演出實力堅強的鐵肺女王李佳薇，由於采子近日爆出與已有3年女友的何孟遠疑似暗通款曲、互傳鹹濕對話訊息的醜聞，網友要求她退賽聲浪不斷，如今她竟被選中不僅參加《全明星》決賽，還將站上高雄巨蛋開唱， 引發大批網友怒轟「李佳薇沒唱就不用去了」、「誰想聽采子唱啊」、「最會唱的竟然派不上演出」、「有采子沒有佳薇？想搞事也不是這樣操作的吧」！

針對網友留言，李佳薇的經紀人表示：「我們也是今天新聞公布才知道演出名單，可能佳薇斜槓人生太認真！讓大家忘記她也是歌手。雖然沒有唱歌，還是希望粉絲們5月30日能前進高雄巨蛋支持藍隊和『運動員』李佳薇。」對此，好看娛樂回應：「沒有選不選上的問題，一切以節目rundown排法，比賽才是重點，所以會以我們和演唱會導演安排好看為主。」

(中時 )