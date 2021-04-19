奇景光電（納斯達克代號：HIMX）與其新成員微采視像（CM Visual Technology Corp. , CMVT）今（19）日共同發布，針對各類面板顯示器，提供全視角光學膜 Omniwide Film設計，解決各式光學應用問題。

設立於台南的微采視像具有領先業界的全視角光學膜設計，奇景光電於2020年10月參與並完成增資入股微采視像，取得66.71％股權，成為微采視像最大股東。而微采視像加入成為奇景光電新成員後，產品已獲得領先電視品牌客戶高度肯定，目前亦進軍車用面板客戶平台進行驗證。

奇景光電董事長吳炳昇表示，微采視像具有領先業界的奈米等級微結構全視角光學膜設計，並擁有近十年的客製化服務及量產實績，其全視角光學膜 Omniwide Film可應用於各類面板顯示器，用來優化光學表現，其目標客戶群與奇景光電專注的顯示相關客戶群有高度重疊。

微采視像擁有獨到的無縫滾輪模具生產與連續奈米壓印（Roll-to-Roll Seamless Nano-imprinting）量產技術，生產各式全視角光學膜，其Omniwide Film系列產品，包括運用於TN TFT-LCD的HVN系列、運用於VA TFT-LCD的HVA系列、運用於IPS TFT-LCD的HVS系列以及運用於OLED顯示器的HVD系列，外貼於顯示屏後，獨特的光學補償設計，能有效解決客戶在各式顯示器上不同光學問題，讓使用者有更佳的視覺體驗。

針對各種微結構光學膜的應用中，最困擾客戶的摩爾紋現象，微采視像採用自有先進奈米雕刻與定位技術，完成業界獨一無二不會出現摩爾紋的全視角光學膜設計，使得Omniwide Film具有極佳的適用性，可大幅降低客戶研發時間、節省模具費，生產貼合時無須精準對位，能充分縮短工時與提高生產良率。

OLED具有自發光顯示機制，雖然發光體具有各方向均勻發光的特性，然因OLED元件內部的多層薄膜結構對RGB三主色色光所形成的光學干涉現象並不均衡，使得OLED顯示器，尤其是軟式OLED，在諸多應用場合下，客戶反應有顯著的視角色偏及顏色不均的問題，微采視像特別針對這些光學問題設計，開發HVD系列Omniwide Film，以降低OLED色偏及顏色不均問題。

微采視像董事長李汪洋博士表示，微采視像除原本耕耘的工控類顯示器客群之外，未來更將結合奇景光電在市場行銷及營運管理的實力，積極佈局電視、公共顯示器（PID）、車用、筆記型電腦及OLED顯示器市場。

(工商 )