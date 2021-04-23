中華職棒新賽季熱血開打，中華電信23日宣布，領先業界，以「4D全視角」轉播技術，提供中華電信5G客戶免費獨享Hami Video 5G館中信兄弟主場「4D全視角」Live直播，讓球迷體驗全場零死角的全新觀賽饗宴，隨時掌握接殺、盜壘及全壘打等精采片段，還能動動手指旋轉畫面超過100度、隨意放大縮小、慢速播放、即時回看比賽精采瞬間。

中華電信表示，這次特別在台中洲際棒球場架設近50支高速攝影機，藉由現場即時運算與5G高速傳輸、低延遲特性，提供球迷於HamiVideo 5G館收看直播時，本壘、一壘、二壘、投手丘共4個全視角。

這次中華電信將轉播近50場台中洲際主場例行賽，讓喜愛職棒的中華電信5G客戶自己當導播，選擇想看的獨家視角，感受中華電信5G精采魅力。

中華電信持續積極布建5G網路，根據NCC最新公布最新2020年6~12月年4G行動上網速率量測結果，中華電信在22縣市下載網速最快。

(工商 )