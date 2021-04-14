在老化、少子化和人口外流夾擊下，嘉義縣人口持續流失中，縣議員黃嫈珺認為，除健全生養機制，應在生育津貼金額上展現誠意。（取自黃嫈珺臉書／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣去年人口跌破50萬人，至今年3月人口人數剩49萬8031人，少子化趨勢明顯，為獎勵辛苦生育的媽媽，嘉義縣議員黃嫈珺除提案建議縣府，將現行每胎1萬2000元生育津貼提高到2萬元，也透過配給產婦「中藥調理包」、培訓建立月嫂制度等，讓產婦感受到被重視，願意生的人有勇氣生。

黃嫈珺說，在老化、少子化和人口外流夾擊下，嘉縣人口跌破50萬，除太保市一枝獨秀，人口實質增長外，其他鄉鎮全面減少，且官方數據更顯示，2010年人口數54萬3248人，至去年已少了4萬多人，平均1年減少4000人以上，人口結構更呈現倒金鐘形，社會負擔相對沉重。

黃嫈珺認為，縣府除靠開發工業區增加就業，吸引年輕人返鄉，也需思考如何增加夫妻生育意願，除建全生養機制，應在生育津貼金額上展現誠意，盡管沒有人會為了多1、2萬去生小孩，但起碼在開銷最大的1、2個月，讓願意生孩子的父母受到一定的照顧和保障。

所以黃嫈珺在第19屆第13、14次臨時會上提案，建請縣府提高生育津貼至每胎2萬元，懷孕滿180日流產者也可以領，另更建議縣府多關心產婦身心狀況，可配給中藥調理包、培養合格月嫂、建立月嫂系統等，提案獲議員詹琬蓁、陳文忠、陳柏麟等人連署，並通過一讀。

黃嫈珺以自己生養兩胎為人例，第1胎因不重視坐月子，身體狀況變得很差，直到第2胎月子做好做滿，才恢復活力、體力，指每個家庭經濟條件不同，由公部門配給中藥包幫產婦調理身體，意義絕對不同於發生育金。

另黃嫈珺也提到，都會區月嫂是時興又夯的行業，縣府可透過培訓、建立人才資料庫等，增加婦女就業機會，讓辛苦的婦女在懷孕和坐月子期間無後顧之憂，又不會增加太大財政負擔，「政府應想辦法來做」。

(中時 )