土耳其籍男星吳鳳（吳承鳳）是著名的愛家愛妻代表，吳鳳2015年甜娶台灣女孩陳錦玉（Rynne），身為「台灣女婿」的他，樂於分享生活日常，而吳鳳日前則分享把老婆哺乳的畫面刺在側腰上，未料卻有網友留言勸吳鳳和老婆離婚，對此，吳鳳也大方回擊了。

40歲吳鳳日前在臉書曬新刺青，是老婆抱著女兒哺乳的模樣，畫面散發滿滿母愛，吳鳳驚呼又美又感動：「覺得這就是世界上人跟人最親密的關係」，儘管這刺青讓吳鳳痛到發抖、無法走路，但吳鳳仍直呼：「但我想女人生寶寶應該更痛，我再一次佩服她們」，但卻引來酸民留言，勸吳鳳和老婆離婚。

吳鳳原本不想理這位酸民，但他想到，老婆當年為了放棄高薪的工作，全心規劃自己的演藝事業，而陳錦玉無懼吳鳳當年收入不穩定、沒房、沒車，仍為愛嫁給吳鳳，讓吳鳳不禁在臉書感性發文：「如果當時老婆沒有出來幫我，沒有好好規劃我的工作，今天你們也看不到這樣的我！」

同時，吳鳳也強調：「親愛的酸民！我祝福你快樂，希望你也遇到跟我老婆一樣的女人，這樣才知道人生的意義跟一起打拼的價值有多珍貴」，最後，吳鳳則喊話愛妻：「謝謝老婆你沒有放棄我！不管其他人覺得怎麼樣！我繼續愛妳！」吳鳳發文獲得一片好評，星友唐從聖、黃靖倫、林倪安也紛紛留言大讚。

(中時新聞網)