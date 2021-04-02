桃檢2019年11月偵辦一起毒郵包案，調查局航業處基隆站送驗的市價達千萬的6.5公斤安非他命卻不翼而飛，檢調向下追查時任該站機動組組長徐宿良，懷疑其與毒蟲有勾串，前往徐家中搜索出大量精品，以及逾數百萬元的現金。對此，調查局長呂文忠1日表達道歉跟遺憾。LINE網友嘲諷「局長難道沒有連帶責任？這算大事吧？」。

而桃園地檢署也鎖定航基辦公室搜索，並約談了6名調查官，複訊後認為徐宿良等5人嫌疑重大，檢調擴大偵辦此案，於29日聯合北機站人員前往搜索徐宿良與其妻子李翠萍的住處等4點，徐與徐妻30日遭聲押禁見後。共計於現場查扣8個帳戶，目前結餘87萬元，流向還在清查中。總共查獲現金170萬元、名錶勞力士、沛納海等29支、名牌包25個(香奈兒包10個、LV包4個、愛馬仕包6個、Gucci包2個、Fendi、Celine、BV包各1個)、汽車3部(包含賓士GLB200、E200、馬自達 CX5)。

檢方查扣賓士休旅車。（檢方提供／賴佑維桃園傳真）

據Yahoo汽車網上明示的汽車售價，賓士休旅車GLB200市價216萬元起、賓士E200市價286萬元起、馬自達 CX5市價98.9萬起，光是三台汽車價格經初步加總，就已達600萬元。粗估包括現金在內總市價達2000萬元。不過毒品還沒尋獲，毒品消失原因還在偵辦中。

呂文忠1日上午出席立法院司法及法制委員會進行專題報告前，接受媒體聯訪時表示，媒體報導的5000萬現金不是事實，與實際案情有相當大的落差。但他會在檢察官案件偵辦一個段落後，在適當時機出面說明。

此外，媒體也詢問法務部長蔡清祥，「有可能要求調查局長下台嗎？」蔡清祥回應，該負責的人就負責，但層級到哪，要看最後的偵查結果。

Line網友紛紛留言嘲諷，「道歉跟遺憾可以處理解決事情 那法律幹嘛用？」、「口頭道歉然後呢？不是自請處分或者下台？」、「這種事能致歉就了結？」、「道歉有什麼用？局長沒責任嗎？」。

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(中時新聞網)