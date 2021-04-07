每年6月至9月都是投資人引領期盼的台股除權息旺季，各上市、櫃公司將陸續發放「現金股利」或「股票股利」，時序進入第二季，投資人便可開始觀察去年獲利表現亮眼的個股將有配發、甚或增發股利的好消息，更重要的是掌握在除權息過後強勢股股價填息的機會，建議透過台股基金一次掌握台股永續成長及股息投資優勢機會。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，以3月31日為基準，回顧過去一年台灣加權指數強漲70％，此一亮麗表現固然受惠歐美各國量化寬鬆的資金行情推波助瀾，但更重要的是，整體台灣上市櫃企業獲利已不可同日而語，台股超乎預期、傲視全球的成長表現，主源自於優異的基本面支持，台灣半導體等科技產業鏈地位五年內無可取代。

反應在2020年台股整體上市櫃企業預估獲利年成長率近22％，達到2.46兆元歷史新高，更勝歷年最高的2.22兆元門檻，改寫新高紀錄，全年配發的現金股利可望達1.6～1.7兆元。

陳思銘指出，根據機構法人預估，今年台股上市櫃企業獲利可再創新高約2.64兆元，預期明年發放的現金股利上看1.8～1.9兆元。股利與獲利兩大利多，使台股成為參與多頭行情的最佳選擇。以公司治理、環境、社會等準則檢視全球股市永續投資機會，台灣表現相對亮眼，是永續投資好標的。

台股自2020年至2022年連續三年獲利預計將呈現雙位數成長率，勢必成為追求息收的投資者不可或缺的關鍵配置。

(工商 )