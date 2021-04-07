垂楊國小校長周孟志率教師團隊推動閱讀獲獎。（嘉義市政府提供）

民生國中推動閱讀獲獎，鼓勵學生晨讀。（嘉義市政府提供）

嘉義市提報3所學校參加今年教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選，全數獲獎，民生國中及垂楊國小榮獲閱讀磐石學校，玉山國中教師官意千奪下閱讀推手獎，嘉義市長黃敏惠表示，市府長期扎根閱讀教育，展現軟實力。

黃敏惠表示，為豐富孩子的生命內涵，養成終身閱讀的好習慣，市府從全面提升藏書量、以專業師資推動閱讀教育、建置學校社區共讀站等各方面輔助各校實現建構小型圖書館的目標，培養學生閱讀素養，提升未來競爭力。

市府教育處長林立生表示，市府逐年增列圖書預算，補助學校汰換圖書設備，目前國中小總圖書量已增至79萬餘冊，109學年度平均每生圖書數約38冊，平均借閱達30冊，未來將推動雙語閱讀，逐年增加英文圖書比例，充實英語圖書資源。

垂楊國小自2000年起致力營造隨手可得書的閱讀環境，繼2012年獲獎後，今年以「閱動新識界」整合方案再次獲得「閱讀磐石獎」的肯定，更是評審委員一致推薦最具特色的亮點學校之一，獲推薦將於6月2日頒獎典禮接受媒體採訪。

民生國中閱讀團隊以學校校舍城堡為發想，提出「勇敢跨閱castle、征服騎士之巔」方案，學生都是閱讀騎士，每位領域教師跨域合作，讓閱讀更佳精彩，並以「征服百閱」、畢業典禮頒發「超越顛峰民生獎」等獎勵機制，鼓勵孩子閱讀。

官意千老師認為讀書是孩子翻轉人生的希望，她期許自己像是「高山嚮導」，帶領學生在無盡藏的書山裡，一步一步往上爬，翻山越嶺，探究樂趣。

(中時 )