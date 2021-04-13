日暉國際渡假村深耕台東多年，旗下以關懷弱勢為宗旨的「日暉大梵基金會」為縮減城鄉數位資源落差，協助學校應用數位工具來翻轉傳統教學模式，今年對原住民地區小學展開愛心行動助學計畫，替每間學校採購了數十萬元的3C資訊設備包括平板、筆電、相機及手機等，日暉大梵基金會董事長鄭越才更親自將設備捐贈給池上鄉的大坡國小、海端鄉的廣原國小及長濱鄉的三間國小，身體力行來送暖。

日暉大梵基金會的愛心行動首站在4月8日前往廣原國小，學生大部分為充滿藝術創作天份的布農族小朋友，而日暉國際渡假村長期以來免費租借藝廊空間舉辦畫展來支持學校孩童，這次親自送來驚喜，更是受到全校師生熱烈歡迎。廣原國小校長曾淑玉表示，廣原學童除了繪畫天份，學校現在還成立了「影像好玩藝社團」，感謝基金會捐贈了單眼相機與手機，未來希望透過兒童攝影教育，讓孩子以鏡頭捕捉家鄉的自然美景與生活感動，用影像創作說故事，開拓孩童美學的另一展覽舞台。

日暉大梵基金會董事長鄭越才在4月8日到廣原國小捐贈3C資訊設備。（日暉國際渡假村提供）

日暉大梵基金會在4月13日陸續前往大坡國小、三間國小，由於學區內皆是以原住民學童居多，部落e化教育不普及，加上經費資源不足，讓這些偏鄉小學的科技教育處於弱勢。現在透過愛心捐贈的平板、電腦設備等，不僅能提升學生的學習興趣、進行線上資源自主學習；對老師而言，也能利用這些資訊設備，開創更多元、互動的教學模式。

日暉大梵基金會董事長鄭越才表示：「資訊競爭的時代，我們偏鄉的學童，不該因距離讓學習也跟著落後。我們可以透過數位資源的補足，縮小城鄉差距及數位落差，期許學校能善用這些資源設備，開啟AI教育的大門，讓學生創造無限可能。」

此外，對於近期發生太魯閣出軌重大事故，鄭越才也感慨表示，車上所有乘客中，台東人就佔了8成，死傷人數高達59人，其中更有17人為原住民朋友，呼籲此時大家應該團結一心，貢獻一己之力，幫助台東人度過難關。

日暉大梵基金會董事長鄭越才親自台東的大坡國小、廣原國小及三間國小，捐贈許多3C資訊設備供學童使用。（日暉國際渡假村提供）

日暉每年都持續對台東鄉親回饋，包含捐贈台東值勤員警防疫帽、增添警局飲水機、血壓機設備等，每年中秋更會邀請台東偏鄉弱勢的原民孩童到日暉團聚享用豐盛大餐；日暉表示，透過這次愛心捐贈，做應該做的事，也期盼拋磚引玉，讓社會各界更關注台東、幫助台東。

大坡國小的學童開心使用新拿到的平板。（日暉國際渡假村提供）

(中時 )