行政院近日宣布偏鄉地區將廣建137座中央廚房，教育部國教署13日邀各縣市召開說明會，台南市將向中央申請新建3校、擴建6校，合計9校中央廚房，預計可望爭取破億經費，對小型與偏鄉學校居多的台南將是一大利多。

教育局長鄭新輝表示，教育局自108年度起持續盤點與建構全市午餐中央廚房化供應群組，目前全市已有48所中央廚房學校，供應其它108校學童午餐，受供應校數比例達到42％（108／256）；未來配合行政院推動偏鄉廣建中央廚房計畫，將向中央再爭取9校，若加上目前市府自設4校，全市午餐中央廚房學校將高達61校，受供應學校將達158校，受供應比例提升至62％，可發揮的午餐供應品質效益，將是六都最佳。

針對行政院和教育部核定的這份大禮，台南市長黃偉哲表示，台南市已做好準備，偏鄉小校食材採購不易，雖部分學校有食材聯合採購機制，但廠商要以有限時間將食材分送各偏鄉小校，成本高、投標意願低，加上小校人數少、烹調成本高，間接影響學童午餐品質。

台南市長黃偉哲視察學童營養午餐的菜色狀況。（曹婷婷攝）

有鑑於此，台南早在中央推動偏鄉廣建中央廚房計畫前，就超前部署，透過共享經濟概念，設置中央廚房學校，供應鄰近多所小型學校學童午餐，發揮規模經濟效益，讓偏鄉學童以相同午餐費，卻可以吃到更豐富的午餐，也可減少小校教師兼辦午餐業務的負擔。

(中時 )