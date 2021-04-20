台東縣政府每年度均會協助社區參與各種環境教育相關計畫，今年推出鹿野鄉永安等10個社區參加環保署計畫遴選，結果首度全數獲得補助，總金額達255萬元，堪稱是揮出全壘打，展現台東環境教育最佳成果。

台東縣政府環保局表示， 今年台東環境教育相關計畫的申請，先是鹿野鄉永安社區獲得環教場域計畫補助75萬，將推動全民綠生活運動，接著台東市富岡社區在環保局輔導陪伴下，首度榮獲環保小學堂補助計畫補助50萬，將成立富岡環保小學堂推動富岡地區的環境教育工作。

環保局補充說明，社區環境改造及資源調查計畫，每年臺東縣均會有3至4個社區獲得補助，一起投入社區環保工作，今年台東縣一口氣徵選出6個社區參與此計畫，另外也有一個聯合型社區提案，並且全數獲得環保署補助，每個社區將有15萬元的補助款，聯合型社區則有40萬元補助，推動社區資源調查及環境改造工作。

獲得補助的社區包括台東市新生社區、台東市富豐社區、鹿野鄉永昌社區、延平鄉永康社區、太麻里鄉多良社區、長濱鄉加走灣社區等社區，另外聯合型社區計畫則是由鹿野鄉瑞源社區及瑞隆社區，將以豐源圳共同場域活化為目標。

今年是政府推動環境教育10周年，也是台東縣推動環境教育的豐收年，縣長饒慶鈴強調，社區是民眾生活的地方，全面性推動環保及環教工作，達到公私協力、在地友善環境，讓台東縣的環境永續工作更上層樓，達到共好共榮的目標。

(中時 )