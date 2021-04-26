爭取雲林縣虎尾全民運動館，立委林文瑞（左）呼籲中央盡速補助1億元經費。（林文瑞辦公室提供／張朝欣雲林傳真）

為爭取教育部前瞻2.0基礎建設計畫「推動全民運動館興建」，立委林文瑞26日邀集教育部體育署副署長洪志昌、雲林縣政府與虎尾鎮公所人員，前往雲林縣虎尾鎮立網球場會勘，要求體育署盡速核定虎尾全民運動館，提供民眾更多樣化且優質的運動環境。

林文瑞表示，虎尾鎮是雲林縣人口密集、快速發展的區域，也是一個宜居的所在，青少年運動、上班族放假休閒、高齡長者退休生活，都需要體育運動空間，因此興建全民運動館有相當的必要性。除此之外，虎尾鎮交通便利、人口眾多，非常適合發展運動聚落，希望體育署盡速核定1億元補助興建虎尾全民運動館。

根據雲林縣政府目前規畫，將利用虎尾鎮立網球場改建為全民運動館，網球場則移至高鐵特定區擇地重建。虎尾全民運動館規畫為地上3層建築，將設置多功能活動室、瑜珈或韻律教室、桌球室、技擊室、綜合球場兼集會堂，戶外空間有體健設施及兒童共融遊戲區等。

林文瑞強調，打造一個舒適安全的運動空間，可以培養民眾運動風氣、養成規律運動好習慣，他將緊盯相關單位盡速規畫、動工，全力推動雲林縣第1座「室內全民運動館」，這是許多民眾期盼的公共設施之一，期許能讓這股健康新活力在雲林發酵。

另外，雲林縣有多所國中小跑道破舊不堪，不但影響師生安全，也容易造成運動民眾意外受傷，林文瑞也一併要求體育署盡快通過「操場跑道整建專案」，修繕經費趕快到位，讓師生的運動環境得到改善。

(中時 )