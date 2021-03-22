全台水情拉警報，中南部面臨近70年來最大旱災，但台南某大學的學生卻在操場上玩水球大戰，讓看不下去的同學將影片PO網，痛罵「不知道台灣已經在限水了嗎？水還狂開不關，當在洗澡？」貼文曝光也讓不少網友看得拳頭都硬了，紛紛留言撻伐「真的很傻眼」、「台灣教育有爛到，這種腦也能國中畢業嗎？」更扯的是，該貼文意外釣出打水球仗的學生，還在留言處嗆「玩水有讓你不能洗澡嗎？」行徑噐張。

水情吃緊，中南部主要水庫均面臨見底的困境，一名女學生日前於論壇《Dcard》上傳一段15秒的影片，只見偌大的操場中，10幾名學生為了慶生，在操場嬉鬧，有的提著水桶、有的則是拿著水管不停向其他人灑水，還互丟水球，一群人玩得全身溼答答，離去後地上留下一大灘水。PO文女學生怒罵「你們不知道台灣已經在限水了嗎？水還狂開不關，當在洗澡？」

影片曝光後讓不少網友看得拳頭都硬了，紛紛留言撻伐「我也有看到，真的很傻眼」、「現在台灣教育有爛到，這種腦也能國中畢業了嗎？」、「跟他們同校真的好丟臉」、「可憐人，浪費水還有一大堆理由」、「覺得限水是一件很好解決的事嗎？用你珍貴的大腦想一下缺水的嚴重性好嗎？」

台南大學生砸水球慶生 15秒影片曝光嗆：有讓你不能洗澡嗎？

但玩水學生同學卻在版上留言嗆，「我就想玩啊！不然你來跟我收錢啊！」、「我玩水是讓你今天沒有辦法去洗澡嗎？」、更大言不慚說「我們玩水有跟教官講」、「我們用水是有用途的」。

(中時新聞網)