搭乘長途運輸交通工具，通常座椅位置都可以調整，讓乘客可以舒服的休息，一名網友在臉書抱怨，表示與朋友搭客運，上車入座後，前方婦人直接將椅背往後，因此壓到朋友膝蓋，善意提醒對方卻不甩，膝蓋只能一路被壓到底，躺椅背究竟該不該顧慮後方乘客，意外掀起網友論戰。

網友在臉書社團「爆怨2公社」吐苦水，表示這件事情剛剛才發生，網友與朋友搭上客運，前方婦人的椅子就往後壓，因為會壓到朋友膝蓋，所以向婦人說「不好意思不好意思，可以往前嗎？謝謝」，網友形容當下婦人表情已經不太好。

當客運行駛沒多久，婦人轉頭問兩人「好了沒」？表示自己要睡覺了，講完就將椅子往後壓，「就不再理我們了」，網友與朋友相當傻眼與憤怒，因為膝蓋要被壓住，一路從台南到新北板橋。

對此，許多網友認為婦人沒有同理心，椅背可以稍微往後躺，但不應該影響到其他乘客，同時幫原PO想出解決辦法，表示「狂抖腳，你無法睡她也不能睡」、「撞她椅背」、「這種人很自私」、「一路從後面頂，看誰睡不著」、「遇到這種事不要忍，苦到自己，結果對方以後仍是這樣」。

不過也有網友認為，花錢坐客運，為什麼不能躺，且應該是要抱怨客運設計不良，或是與對方換位置都可解決，「是設計有問題」、「我一定躺平的啊，不然花錢坐這椅子幹嘛」、「沒有對錯吧，大家都有往後躺的權利」、「你可以跟你朋友換位置」、「椅背這個問題，在任何大眾交通工具，都是無解」。

(中時新聞網)