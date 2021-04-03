太扯！一名男網友分享截圖，只見一名短髮女乘客買不到對號座車票，竟為避開自由座爆滿的人潮，跑到廁所裡面「避難」坐著，甚至還表明「外面的人不要敲了，我是不會出去的」，讓網友看了全爆氣直呼，也太沒公德心了，屎在滾的時候很難受耶！之前遇到這種都超想死的。

一名男網友昨在Dcard上發文分享一張截圖，一位短髮女乘客在限時動態中寫道，當你買不到周日高鐵的對號座車票，而自由座的全部車廂都像公車一樣大爆滿，這時高鐵裡面唯一有地方坐，又不會聽到其他乘客在耳邊聊天，空間至少有一坪大，那就是廁所，最後還說：「外面的人不要敲了，我不會出去的」。

男網友表示，看到這則限時動態的時候，覺得有夠無言。他其實不太了解為何社會上總有這麼多自私的人，在別人可能需要上廁所的時候，偷偷躲在廁所裡面，只因為不想要人擠人，甚至還拍限動來炫耀自己的行為？

短髮妹買嘸高鐵坐票放大絕，網怒轟太沒公德心。（圖／翻攝自Dcard）

貼文引爆網友怒火，「有夠沒公德心，還放上來自以為聰明」、「完全沒體諒想上廁所的人，屎在滾很難受欸」、「之前在台鐵也遇過這種的，一上車就直接進去廁所，直到到達某一個站後才開門」、「太扯了吧 ！看到真的很氣，因為我就是那種腸胃不好的人，上次在捷運站肚子超痛，結果大號間都有人真的好想死」。

但也有網友緩頰說，也許這名短髮妹子只是開玩笑而已，如果原PO是朋友，感覺可以先私訊提。另也有人認為，交通工具上面的廁所，有時候氣味很濃厚，每次緊急進去都要憋氣，能在裡面久待還蠻令人佩服的，會不會只是拍照開玩笑。

(中時新聞網)