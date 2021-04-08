蔡詩芸推出新歌。（瑩音樂提供）

蔡詩芸睽違5年推出新專輯《SKY》首波主打歌曲〈Trash Talk〉和E.SO瘦子合作，由於五年前初次合作歌曲〈誰愛誰〉成績亮眼，在YT獲得1300萬的點擊。這次合作新歌，將兩人生活態度體現在歌曲中，蔡詩芸說：「五年後再度合體我們在音樂上都成長很多，很期待歌曲推出是視覺和聽覺的新挑戰跟大家分享。」

蔡詩芸這次與E.SO瘦子拍攝時的煙火是演唱會等級，只能施放一次，2人壓力很大，深怕要重來一次花百萬，最後2人的好默契終於一次成功。她分享許久沒發新作品，這次特別有成就感，因為在忙碌的生活中可以抽出時間工作、錄音、拍ＭＶ真的很不可思議。因為總是把寶寶當做第一，雖然很累但很喜歡這種感覺，有了寶寶之後覺得原來人世間有這種偉大不求回報而且無私的愛，也因為對寶寶的愛啟發自己作這張專輯的動力。她回歸音樂人身份的多了份自在和從容，這次專輯也分別和幾位創作男歌手合作開創更多音樂面向，自己覺得很過癮。

〈Trash Talk〉說的是社群媒體的現象，蔡詩芸說：「其實垃圾話每個人都會講，社群媒體是開放的空間不管是公開留言還是私訊。每次PO文總是會被批評或轉發，比如留言：「不要再做音樂，音樂很吵」、「長得也沒很好看」、「在家好好帶小孩就好」一些無意義的「Trash Talk」，現在都不會去在意。

(中時 )