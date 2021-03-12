1名吳姓汽車維修人員，日前在萬華區車廠修車時，將吃飯傢伙整組維修工具，遺落在客人的車子上，客人離開後因沒有聯繫方式，急得前往萬華分局華江派出所求助，警員郭桓彰了解狀況後，透過車籍資料找到華西街，挨家挨戶查訪最後終於找到對方，吳男在拿到工具時，對警方的熱心協助相當感謝。

警方表示，吳姓修車人員焦急走入派出所，表示一時疏忽將工具留在客人車上，但打電話對方的號碼卻是錯誤，因為還有很多工作要處理，不知如何是好。

警員郭桓彰隨即過濾車籍資料，最後找到車籍地址在萬華區華西街，但系統內未留車主聯絡電話，郭只好前往地址附近，挨家挨戶詢問，最後總算找到車主，並將整套工具送回車廠，吳男見失而復得的生財工具火速尋回，終於鬆了一口氣，不斷向郭員致謝。

萬華分局呼籲民眾，重要物品應再三檢查，隨時注意周遭人事物的特徵，記下所使用的交通工具車號等，藉由這些小動作增加尋回遺失物的機會。

(中時 )