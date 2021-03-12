公車將市區道路當賽車場？一輛由游姓駕駛的宜蘭市區公車，11日下午將近傍晚5點時，沿著宜蘭市中山路從南向北行駛時任意切換車道，相當危險，過程都被後方民眾車上的行車記錄器拍攝下來，警方表示，游姓公車駕駛恐面臨總計3600元的罰鍰，另外還恐涉及公共危險罪嫌；業者國光客運表示，這名駕駛之前已有過不良紀錄，並且有簽下切結書，此次再度犯錯，最嚴重恐將面臨開除處分。

有民眾在「宜蘭知識＋」社群網頁上PO出文章及影片，指一輛市區公車11日行駛在宜蘭市中山路一段、二段，任意將公車切到右側車道超車，並將有標示、應該右轉用的彎道當成直行車道行駛，有如是在「秀」駕駛技術，將市區道路當成賽車道用。

宜蘭縣政府交通處長黃志良表示，已經有看到影片，針對公車駕駛行為會將資料移送警察局處理，另要求國光客運立即提出檢討報告，並將此案提交宜蘭縣市區客運委員會審議，依照契約扣除業者的補貼款及決議事項辦理。

宜蘭縣政府交通隊表示，依照影片內容，游姓駕駛的違規行為包括「未依標線行駛可罰600元、右線超車可罰1800元、未打方向燈可罰1200元，總計可罰3600元」，另外還恐涉及公共危險罪嫌。

業者國光客運則表示，游姓駕駛的行為已造成公司名譽損失、民眾觀感不佳及造成危險，這名駕駛之前已曾犯有遲到、過站不停的紀錄，並簽下「留校察看」的切結書，如今再度嚴重犯錯，最嚴重恐將面臨開除處分。

(中時 )