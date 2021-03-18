檢、警及運安會、廠商人員17日登上發生事故的遊覽車，拆解、勘驗車上的關鍵零件，要找出肇 事原因。（胡健森攝）

蘇花公路遊覽車自撞山壁釀成6死39傷重大事故，相關單位正加緊調查腳步希望盡快釐清事故原因，目前已大致完成相關證據的蒐集與查扣，原則上朝「機械故障」與「人為操作疏失」兩大方向同時進行。

此次重大交通事故，車速雖然是釀成悲劇的直接因素，但據了解，速度並非辦案人員最重要的偵辦項目，查出是什麼原因造成遊覽車出事時的車速，才是偵辦重點。

昨（17）日檢、警及運安會、廠商人員共同到發生事故的遊覽車上勘驗，並拆解輪胎及相關機械、零件，似乎要釐清游姓遊覽車司機所稱「踩不到煞車」的說法，而據了解，遊覽車上俗稱「大餅」的行車記錄器所顯示的數據，雖然在事發當時的車速不到時速50公里，但因為現場留有長達40多公尺的煞車痕，原先的速度到底多少，是否有超速問題，也將是要釐清的重點之一。

此外，在事發之後，傳出出事遊覽車的打檔器竟然停留在車輛可自由滑動的空檔（「N檔」），讓外界頗感意外，並伴隨許多可能性的推測，包括是否有可能猛烈的撞擊導致檔位移動，或者是在撞擊的瞬間，司機或是一旁的女領隊手腳或衣物勾到排檔桿造成檔位移動。

但據了解，遊覽車是手排的變速箱，也就是需要同時腳踩離合器才能移動排檔桿，因此被「誤觸移位」或是因「撞擊移位」的可能性恐怕不高，但仍也不排除司機再遊覽車發生撞擊的瞬間，因為緊張將腳立即伸直並踩下離合器，之後又有他物勾到排檔桿才導致檔位移動的巧合性。

由於遊覽車游姓司機預計這兩天就可出院，但情緒方面仍難以平復，因此恐怕得在徵詢醫生意見，檢警才能展開進一步的約談。

(中時 )