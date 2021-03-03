國道3號南下141公里處，3日中午驚傳火燒車事故，4名女子共乘1輛車從台北出發要到南投遊玩，行駛於國道3號南下西湖路段時，車輛引擎室突然冒煙，37歲張姓女駕駛隨即靠邊停於路肩，4人趕緊下車逃生，隨後車輛起火燃燒，濃煙嚇壞不少用路人，消防局獲報很快撲滅火勢，所幸這起事故無人傷亡，起火原因有待調查。
4名女子今（3）日開車從台北要到南投玩，車輛中午12時許行經國道3號南下141公里西湖路段時，張姓女駕駛發現引擎室先是不明原因冒煙，趕緊將車輛開到路肩停放，4人1犬下車逃生，車輛隨後起火燃燒，濃煙直竄天際，嚇壞不少用路人，消防隊獲報出動2輛水箱車救援，火勢很快獲得控制，不過車輛早已被燒得面目全非。
後龍消防隊表示，消防人員抵達現場時，自小客車前方已著火，還好人都出來了，沒有人員傷亡。詳細起火原因還有待進一步調查釐清。
(中時 )
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