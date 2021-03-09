桃園市大溪區介壽路703巷內某住宅，桃園市消防局接獲報案，派圳頂分隊人車到場救援，救出屋內4名民眾，並無造成人員傷亡，整起火警有賴民眾裝設住宅用火災警報器及時發揮功能提醒，讓民眾及時發現並報案，由119執勤人員線上指導受困民眾先至相對安全處避難。

救災人員抵達現場後發現2樓濃煙竄出，立即佈署消防水線入室搶救，並攜帶共生面罩至3、4樓搶救受困民眾，屋內共有3位大人1孩童，消防人員立即將共生面罩讓民眾配戴，給予新鮮空氣並引導至1樓門口，後續交由救護人員檢視傷勢，所幸民眾皆無大礙。

桃園市消防局第四救災救護大隊大隊長戴明杉表示，這次火警能順利協助民眾脫困，降低人命及財物損失，主要在於2樓住宅用火災警報器發出極大聲響的警報，消防局積極推廣住警器安裝，因初期火災往往不易察覺，每當火災發生消防車輛到達時，火勢已全面燃燒，如果能提早發現火災發生，立即逃生甚至把火撲滅，就能減少傷亡及生命財產的損失。

(中時 )