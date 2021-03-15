雲林縣消防局推動救護車裝設心電圖機，助10餘名急性心肌梗塞患者重獲新生。（張朝欣攝）

雲林縣消防局去年下半年推「到院前12導程心電圖鋪網方案」，於救護車配置12導程心電圖機，去年1月迄今已超過10名急性心肌梗塞民眾獲益，15日成果發表會，雲林縣副縣長謝淑亞肯定消防局作為，並為重獲新生的民眾慶生，恭賀他們擁有第2人生。

雲林縣消防局辦理「聯手護心、重獲心聲」到院前緊急救護成果發表記者會，謝淑亞、縣消防局長林文山、台大醫院雲林分院副院長馬惠明等各急救醫院代表出席，現場也為2名重獲新生民眾準備救護車造型的「心」生蛋糕慶生。

謝淑亞表示，很開心能見到獲救民眾，他們在到院前因為有12導程心電圖機這個急救利器，以及雲林縣完整的醫療與消防體系，才能在黃金時間內及時獲救，除了肯定縣消防局積極投入緊急救護，也感謝縣衛生局、各急救醫院的配合。

謝淑亞呼籲，心肌梗塞的患者往往會低估自己的病情，選擇休息不就醫，或前往就近醫院而非適當醫院，這樣是相當危險的，民眾如果感到「心痛喘、冒冷汗」，就要趕快叫救護車，讓119弟兄評估，再由醫院啟動心導管治療。

林文山指出，雲林縣消防局去年下半年推「到院前12導程心電圖鋪網方案」，於全縣消防分隊、小隊28輛救護車配置12導程心電圖機，去年下半年推動以來，發現急性心肌梗塞患者人數較去年上半年成長3倍。

馬惠明說，對心肌梗塞發作的人來說，有50％的人是第1次感覺到心痛喘、大量冒冷汗等不舒服症狀，所以提醒民眾，即使過去沒有病史也沒有相關症狀，只要感覺到上述症狀，就趕快撥打119，以便在最短時間內做12導程心電圖，並由醫院準備後續治療。

(中時 )