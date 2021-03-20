衛福部台南醫院防疫天使院內抽籤抽中五月天門票，興奮化身五月天歌迷。（台南醫院提供／程炳璋台南傳真）

部立台南醫院護理部抽中門票的防疫天使開心拿票合影。（台南醫院提供／程炳璋台南傳真）

五月天樂團台南首場演唱會20日登場，5場演唱門票網路賣光，台南市卻有一群人可直接獲得贈票，羨煞旁人，台南市衛生局將主辦單位贈送1000張門票，分送全市15家防疫醫院，部分醫院採抽籤，抽中的醫護人員欣喜若狂，防疫天使搖身一變五迷，準備衝現場感受五月天魅力。

五月天台南5場演唱會10多萬張票早已售罄，網路一票難求，門禁管控更嚴，開唱後連負責維護秩序的警察也無法進入，這群防疫天使卻獲禮遇，直接獲票入場，包括每張票價近4000元的搖滾區，羨煞數萬名五月天粉絲。

台南市衛生局1周前接獲五月天演唱會主辦單位千張門票，按防疫工作比例發送給台南市15家醫院，工作負擔重的發的多，負擔輕的發的少，負責採檢醫院也在贈票範圍，再由各家醫院決定贈票對象，因為數量有限，部分醫院採抽籤決定。

防疫專責的衛福部台南醫院日前接獲門票，護理部採各單位抽籤，抽中門票的護理師興奮又期待，有些剛好下班參加，有的則是參加完回院接上大夜班輪值，都不願放棄，直呼「一輩子要看1次五月天才不會遺憾」相約熱血看天團。

部立台南醫院護理部主任謝立韋感謝台南市衛生局與五月天主辦單位贈票，她稱身為防疫專責醫院，去年很多工作加諸而來，全靠同事一路相挺度過難關，演唱會夜晚就讓防疫天使全都化身五迷，盡情放鬆工作情緒。

(中時 )